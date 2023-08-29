«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. وتزف بشرى سارة بداية سبتمبر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وبداية سبتمبر المقبل، مؤكدة أن البلاد تشهد هذه الأيام ارتفاعات في نسب الرطوبة بشكل كبير وارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من 2 إلى 3 درجات؛ لتسجل العظمى 36 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى في الظل.

منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري هو تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المياه تعمل على ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الشعور بدرجات الحرارة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبر عاملا رئيسا في الشعور بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة الذي سيكون على مدار هذا الأسبوع، موضحة أن يومي الأربعاء والخميس يشهدان ارتفاع آخر مؤقت في درجات الحرارة لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

عودة الأجواء الطبيعية وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الأجواء الطبيعية وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل وبداية شهر سبتمبر، بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على توزيع الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة والعودة لدرجات الحرارة الطبيعية لتسجل درجات الحرارة العظمى 33 درجة على القاهرة الكبرى.

وأشارت «غانم» إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على مدار هذا الأسبوع، لكن مع بداية الشهر المقبل ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية أو الجنوبية، مؤكدة أن فصل الصيف سينتهي يوم 22 سبتمبر المقبل.