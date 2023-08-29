«الأرصاد»: طقس معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح، فإن الطقس سيكون معتدلًا رطبًا على المناطق الشمالية، ومائلًا للحرارة على المناطق الجنوبية.

نشاط الرياح اليوم

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ نشاط الرياح سيكون موجودا في الوجه البحري وبعض مناطق شمال وجنوب الصعيد وهو ما قد يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 36 درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فإنها ستكون 39 أو 40 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت، أنه مع نهايات الأسبوع سنتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتبدأ قيم الحرارة في العودة إلى المعدلات الطبيعية.

شبورة مائية

وحذرت من الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأنها تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.