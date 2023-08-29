منتجات تُعرض لأول مرة في الأوكازيون الصيفي.. التخفيضات تصل لـ70%

بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على مد فترة الأوكازيون الصيفي لثلاثة أسابيع أخرى، مع ضرورة حصول المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على موافقة من مديريات التموين التابعة لها، والإعلان عن ‫ثمن جميع السلع المعروضة ‏في الأوكازيون.

كشف أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر» أن الأوكازيون سواء الصيفي أو الشتوي، سيضم باستمرار تخفيضات كبيرة على سلع ومنتجات تدخل الأوكازيون لأول مرة، تشمل:

- الأجهزة الكهربائية.

- أدوات منزلية.

- ستائر ومفروشات.

- تحف ونجف.

- المنسوجات والمصنوعات الجلدية

وأشار أبو الفضل، إلى أن قرار مد فترة الأوكازيون، جاء بعد رصد إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من تخفيضات الأوكازيون، تزامنًا مع الاستعداد لدخول المدارس والجامعات.

عدد المحالات المشاركة في الأوكازيون الصيفي

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التموين، فإن عدد المحال المشاركة حتى الآن في الأوكازيون تصل إلى 1720 تنوعت بين ملابس وأدوات منزلية ومنتجات جلدية، بتخفيضات كبيرة تصل لـ70%.

تعليمات حماية المستهلك للمحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي

- على المحالات الالتزام بالقانون و تقديم عروض جدية للمستهلكين.

- الالتزام بتوضيح الأسعارعلى المنتجات.

- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال.

- الالتزام بتقديم فاتورة للمنتج للمواطنين، على أن تحدد تاريخ البيع.

- يجب أن توضح فواتير المحل التجاري، اسم الشركة والعنوان، والبطاقة الضريبية، ورقم السجل التجاري للمحل.