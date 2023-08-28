«التموين» تكشف سبب مد الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنّ قرار مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبرن جاء بسبب انطلاق الدراسة مع نهاية شهر سبتمبر، كي يتمكن أولياء الأمور من شراء حاجة أبنائهم، وإعطاء فرصة لشباب الجامعات للانتهاء من شراء ملابسهم.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأضاف «أبو الفضل» خلال مكالمة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أنّ الهدف الأهم من الأوكازيون هو تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وتنشيط حركة التجارة، لافتا إلى أنّ وزير التموين لم يتهاون أبدا في مد فترة الأوكازيون.

الرقابة على المحلات التجارية

وأردف «أبو الفضل»، أنّ الرقابة على المحلات التجارية مستمر على مدار العام، لكن يتم تكثيفها مع المناسبات المصرية، ولدينا حملات صباحية ومسائية.