هل يمكن استرجاع السلعة أو استبدالها في الأوكازيون الصيفي؟.. اعرف حقك

رغم ارتفاع أسعار السلع، إلا أن هناك دائما فرص للشراء بأسعار مناسبة، لاسيما في ظل التخفيضات التي تطرحها المحال، أو فترة الأوكازيون الموسمي، الذي تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمساهمة في رواج السلع، بما يعود بالنفع على البائع والمشتري.

هل يجوز استرجاع السلعة أو استبدالها في الأوكازيون

ومنذ الأسبوع الأول من أغسطس، بدأ الأوكازيون الصيفي 2023، ومازال مستمرا لتقدم آلاف المحال التجارية السلع المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 70%، وتعد أكثر مشكلة يتعرض لها الزبون في موسم الأوكازيون هي عدم أحقيته في إرجاع السلعة واسترداد قيمتها المالية، إلا أن قانون حماية المستهلك أكد على أنه يجوز إعادة السلعة واسترداد قيمتها النقدية، أو استبدالها من نفس المحل أو أحد فروعه، وذلك خلال 14 يوما من الشراء دون الإخلال أو إتلاف المنتج.

حالات عدم استرجاع المنتجات

وهناك حالات لا يمكن فيها استرجاع المنتج وهي:

- إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون استبدالها أو ردها لاسيما إذا لم يمكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

- إذا كانت السلعة تم تنفيذها بناء على مواصفات حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات لا يجوز استرجاعها.

الأوكازيون الصيفي 2023

وتشارك المحلات في الأوكازيون الصيفي بموجب تصاريح من مديريات التموين، وتلزمها بوضع السعر قبل وبعد التخفيضات، فضلا عن مرور حملات تموينية لمتابعة الموقف.

لا يوجد تخفيضات ملزمة على السلع، فكل محل يقدم تخفيضات معقولة على السلع ومناسبة له وتتراوح الخصومات المعلنة حتى الآن بين 20% و70% على السلع.

إلا أنه دائما ما تكون محال الملابس الجاهزة، الأكثر مشاركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي، وتشارك محلات الجلود والأحذية والمستلزمات الأخرى، استعدادا لتوفير مستلزمات المدارس.

ويفضل حصول المشتري على فاتورة عن السلع التي اشتراها من المحل المشارك في الأوكازيون.