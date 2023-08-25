«مصر الخير» تنظم قافلة طبية في قرية المراشدة بقنا

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، قافلة طبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة «لمصر.. نبني أجيال»، في قرية المراشدة بالوقف بمحافظة قنا، بمدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسي بالمراشدة، وضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة للأطفال، وطاقم طبي كبير.

مبادرة لمصر نبني أجيال

وقال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، إن القافلة الطبية ضمت فريق طبي من كبار الاستشاريين من أعضاء الفريق الاستشارى الطبي لمبادرة لمصر نبني أجيال من كبار الأطباء فى تخصصات طب الأطفال، موضحا أن القافلة استهدفت قياس أثر خدمات مبادرة لمصر نبني أجيال للكشف وصرف العلاج وعمل كافة التدخلات الطبية لجميع اطفال المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي الوقف وقوص.

المستهدفين من القافلة الطبية

وأضاف التحالف الوطني أن المستهدفين من القافلة الطبية هم الأطفال الذين تلقوا خدمات طبية فعلية في مبادرة لمصر من صرف علاج وتسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية وقياس مدي ما تغير علي صحتهم وتحصيلهم الدراسي بعد عام تقريبا من تلقيهم هذه الخدمات.