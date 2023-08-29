«تموين» الإسكندرية: ضبط دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية

قال المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إنه بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة المخابز، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز.

حملات التموين

وأشار القلش، إلى أن إدارة تموين العجمى، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وتحت إشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة، قامت بشن حملة بنطاق الإدارة، التي أسفرت عن:

- ضبط مخبز شامي، لحيازته عدد 3 أجولة دقيق بلدي مدعم 87.5 زنة الواحد 50 كجم بإحمالي 150 كجم بغرض الإتجار والتربح من فارق السعر

- تحرير محضرين إنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن.

- تحرير محضر إنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات.

- تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار.

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.