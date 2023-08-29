دبلوماسي سابق: مصر لا تدخر جهدا في مساعدة الشعب السوداني

تحدث السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، عن الأزمة في السودان وزيارة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لقاعدة فلامنجو البحرية، مشددًا على أن مصر تمتلك ثقة كبير في قيادة البرهان لبلاده في الوقت الحالي.

وأضاف «حجاج» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعبر عن رأي الشعب في بلاده، لافتًا إلى أن دول الجوار وخاصة مصر تؤيده في مساعيه لإعطاء الوحدة للشعب.

مصر لا تدخر جهدا في مساعدة الشعب السوداني

وأوضح أن القاهرة ساعدت الشعب السوداني ورحبت بهم وقدمت مساعدات إنسانية لهم، مشددًا على أن مصر لا تدخر جهدا في مساعدة الشعب الشقيق الذي يمر بفترة عصيبة ندرت فيها المواد الغذائية وغيره من المواد الأساسية.

علاقات تاريخية تربط البلدين

وواصل الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ووثيقة وجود مشتركة طويلة، ولدينا معها تجارة متبادلة كثيرة منها الربط الكهربائي ونأمل أن تستقر الأوضاع هناك.