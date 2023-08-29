تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اعرف عدد الرغبات المتاحة

حددت اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في الوزارة والمشرف على التنسيق، أنه سيتم إتاحة 75 رغبة لكل طالب من طلاب الدبلومات الفنية 2023.

التعليم العالي تكشف موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحول موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أوضح «عطا» في تصريحات لـ«الوطن» أن موقع التنسيق الإلكتروني هو النافذة الوحيدة لأعمال توزيع طلاب الدبلومات الفنية، على الكليات المختلفة، منوهاً بأن مكتب التنسيق يواصل أعماله لمختلف المراحل الدراسية و الشعب المختلفة والتخصصات، مشيرا إلى أنه وارد أن تقرر اللجنة أن يكون الموعد منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات المعادلات للدبلومات الفنية.

بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وأشار عطا إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مقرر أن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، وإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.