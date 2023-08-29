استخدامات خاطئة تجعل كارت عداد الكهرباء ينفذ سريعًا.. احذر «فيشة الأجهزة»

يعتبر نفاذ شحن رصيد كارت عداد الكهرباء بشكل سريع، من المشكلات التي تواجه المواطنين الذين يستخدمون عداد الكهرباء مسبق الشحن «الكارت»، وهذا يجعلهم يقومون بشحن الكارت الخاص بالعداد أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، وقد يكون هذا ناتجًا عن بعض الممارسات الخاطئة من قِبل المستهلكين.

وخلال السطور التالية يوضح «الوطن» استخدامات خاطئة تجعل رصيد كارت عداد الكهرباء الخاص بك ينفذ سريعًا.

أوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يوجد بعض الطرق التي يقوم باستخدامها المواطنين المستخدمين لكارت العداد مسبق الدفع، تجعل الرصيد ينفذ سريعًا، على النحو التالي:

طرق يجب الابتعاد عنها لترشيد استهلاك الكهرباء

1- تشغيل التكييف وعدم إغلاق النوافذ والأبواب، يؤدي لتسريب الهواء، بالإضافة لعدم إغلاق التكييف قبل مغادرة الغرفة بـ15 دقيقة على الأقل، أو عدم استخدام التكييف المناسب للمكان الذي يرغب الشخص في تبريده، أو تشغيله على درجة حرارة أقل من 25 درجة.

2- عدم الاعتماد على لمبات ليد لإضاءة المنازل.

ترك فيشة الأجهزة الكهربائية بعد الاستخدام

3- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية في الكهرباء بعد غلقها أو الانتهاء من استخدامها، مثل مثل التليفزيون والمكواه والميكروويف والكاتيل.

4- اعتماد الشخص على «الكاتيل» في تحضير المشروبات الساخنة بدل البوتجاز.

5- تشغيل غسالة الأطباق على كميات قليلة من الأواني، وذلك يؤدي ذلك لتشغيلها عدة دورات، من الأشياء التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.

التاريخ والوقت

6- عدم ضبط التاريخ والوقت بالعداد، يؤدي لنفاذ الرصيد شكل أسرع، وذلك يتسبب في خطأ لحساب استهلاك الشرائح لأن حساب الاستهلاك يتم عن طريق شرائح الاستهلاك، وتبدأ من يوم 1 في الشهر وتنتهي أخر الشهر، ليبدأ بعدها العداد حساب الشهر الجديد ويستمر هذا طوال أشهر العام.