حزب المؤتمر: مصر أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل لأزمة السودان

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية في إبريل الماضي تعكس المكانة الكبيرة للدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، موضحا أن موقف مصر من الأزمة السودانية كان إيجابيا ومساندا لها، إذ قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

زيارة البرهان لمصر

وأضاف في بيان له منذ قليل، أن زيارة البرهان لمصر في هذا التوقيت مرتبطة بالتطورات الجارية بالملف السوداني، خاصة بعد النجاحات التي حققتها القوات السودانية خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن هذه الزيارة تساهم في بلورة عملية سياسية مستقبلية وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان الشقيقة.

أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن السودان امتداد للأمن القومي المصري ويتمثل موقف مصر من الأزمة السودانية وكذلك الحفاظ علي الأمن القومي المصري، في تأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كل الأطراف السودانية، الأفريقية، العربية والدولية لوقف نزيف الدم السوداني.

وأشار إلى أن مصر لعبت دورا مهما في تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة في السودان، وذلك من خلال استضافة العديد من الاجتماعات والمفاوضات بداية من زيارة وزير الخارجية سامح شكري تشاد وجنوب السودان وصولا إلى انعقاد مؤتمر دول جوار السودان الذي كان على الأراضي المصرية وقدمت من خلاله مصر خارطة طريق واضحة ليكون هناك حل شامل للأزمة السودانية .

مصر لا تتدخر جهدا لحل الأزمة السودانية

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السودانية، ولا تتدخر أي جهد في مساعدة الشعب السوداني الذي يمر بفترة عصيبة نتيجة الأزمات التي تمر بها دولة السودان الشقيقة منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث سخرت مصر كل مؤسساتها المعنية لإحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني ، في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها، المتمثلة فى استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وسلامة شعبه الشقيق، وتقديم كل المساعدات الممكنه له.