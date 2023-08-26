كشفت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت الخدمات المتكاملة، حين فقدانه أو تلفه، الذي يعد واحدًا من أهم وسائل التيسير للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

استخراج بدل فاقد لكارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت الخدمات المتكاملة، تتمثل في التالي:

- تحرير محضر في قسم الشرطة يفيد بفقدان أو تلف كارت الخدمات الخدمات المتكاملة.

- الاتصال على الخط الساخن 15044 لتوجيهك لأقرب مكتب لطلب استخراج كارت بديل.

- إبلاغ مكتب التأهيل التابع له لإستخراج كارت بديل.

- تقديم بلاغ علي موقع الشكاوي الحكومية لإبلاغ وزارة التضامن بفقدان بطاقتك.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

وأضافت التضامن الاجتماعي، أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

حالات تستحق كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الحالات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.