كيفية استخراج بدل فاقد للكارت الموحد.. ماذا تفعل حال ضياعه؟

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت الخدمات الموحد، الذي أصدرته الوزارة قبل أيام قليلة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل.

ويمكن استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت الخدمات الموحد، من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط.

كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف الكارت الموحد

وبعد الدخول إلى منصة مصر الرقمية عليك استخدام خدمة بدل فاقد أو تالف لبدء إجراءات استخراج الكارت الجديد.

وتصل تكلفة طباعة الكارت الموحد إلى 300 جنيه، ويُعاد طباعة الكارت خلال 10 أيام عمل، وفق بيان وزارة التموين.

ويهدف إصدار الكارت الموحد إلى توحيد الخدمات الحكومية في كارت واحد فقط، ليستطيع المواطن من خلاله تنفيذ خدمات متعددة، ومنها صرف السلع التموينية.

استخدامات الكارت الموحد

يُستخدم الكارت في صرف السلع التموينية والخبز، كما يقدّم خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، ويمكن من خلال الكارت الدفع والإيداع أو الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

يذكر أنّ الكارت مطبق حاليا في محافظة بورسعيد فقط، وسيتم تعميمه في باقي المحافظات تباعا، وعند فقدان الكارت يجب الإبلاغ فورا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه.