10 آلاف وظيفة في انتظار الشباب بالقاهرة.. سجل بياناتك الآن عبر وزارة العمل

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، اليوم، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل، في عدد من التخصصات المختلفة، بشركات مختلفة بالقاهرة.

ويشارك في الملتقى التوظيفي الذي أعلنته وزارة العمل، ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، فى إطار جهود الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم والتسجيل لحضور الملتقى والتقديم على الوظائف المتاحة به، من خلال الضغط على هذا الرابط، وكتابة البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والسن والمؤهل والعنوان ورقم الهاتف.

كما يمكن الحضور والذهاب إلى الملتقى بفندق كونكورد السلام، بجوار بوابة 5 لنادي الشمس جسر السويس محافظة القاهرة.

10 آلاف فرص عمل

ونستعرض فيما يلي، أبرز التخصصات والمجالات المطلوبة للتوظيف، وهي:

- الخدمات البيئية.

- الأمن.

- الدعاية الإعلان.

- مجالات السياحة.

- مهندسين معمار.

- مهندسين صيانة.

- مهندسين مكانيكا.

- مهندسين كهرباء.

- محاسبين.

- الخدمات المالية والتجارية.

- أخصائيين واستشاريين سلامة وجودة.

- حصر هندسى.

- مشتريات.

- تمريض.

- خدمة عملاء.

- كول سنتر.

- إداريين.

- مدرسين جميع التخصصات.

- فنين صيانة.

- مشرفين.

- أمناء مخازن.

- سكرتارية.

- مدخل بيانات.

- استقبال.

- استعلامات.

- كاشير.

- مبيعات.

- سائقين.

- تيلى سيلز.

- حفارين.

- شيف.

- طباخ.

- بائعين.