«السياحة»: نعمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الاستراتيجية التي تعمل بها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، ووصول عدد السياح لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028، ترتكز على 3 محاور رئيسية هي تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة، وإتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر، ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحة المختلفة.

جذب شرائح كبيرة من السياح

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم، أن تلك الأنماط السياحية التي ارتكزت عليها الوزارة أثبتت نجاحها في جذب شرائح كبيرة من السائحين، مثل السياحة الثقافية والترفيهية، فضلا عن سياحة المغامرات والمؤتمرات والمعارض السياحية، واليخوت والسياحة التعليمية.

جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر

وأوضحت نائب وزير السياحة، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرر منح تخفيض 50% على رسوم زيارة المواقع الأثرية للطلاب الوافدين الملحقين في مبادرة السياحة التعليمية، التي جرى إطلاقها مؤخرا.