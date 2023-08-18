الاتحاد المصري للجودو: منافسات البطولة العربية كانت قوية والجماهير حضرت بكثافة

قال مرزوق محمد، رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، إنَّ مباريات الجمع من البطولة العربية شهدت منافسات الأشبال، بينما شهد الخميس الماضي مواجهات البراعم، مضيفًا: «المنافسات قوية والأعداد كانت كبيرة أمس الخميس».

المنافسات قوية في مباريات الأشبال ببطولة الجودو

وتابع مرزوق محمد أن منافسات اليوم كانت قوية لمرحلة الأشبال، وشهدت إقبالا جماهيريا، مشيدًا بالتنظيم الذي أبهر الوفود العربية التي حضرت لتشجيع فرقها ومتابعة المباريات والاستمتاع بـ البطولة.

الأشقاء العرب أبدوا إعجابهم بمستوى البطولة

وأكد رئيس الاتحاد المصري للجودو، أنَّ الجماهير العربية أبدت إعجابها بمستوى البطولة وبمدينة العلمين الجديدة المستضيفة للبطولة، وقال: «أحرص في كل لقاء على أن أقول اللي موجود في مدينة العلمين لازم الناس تيجي تشوفه.. مدينة السحر والجمال.. عاصمة السياحة في العالم.. ولازم نشكر الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على الدعم والمساندة والإبهار اللي شايفينه بالمدينة».