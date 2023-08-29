محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الطلبة في يوم التفوق

كرم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وذلك خلال احتفال المحافظة بيوم التفوق لتكريم أوائل الإعدادية والثانوية «عام - فني - أزهري»، والذي عقد في المدينة الشبابية بالعريش، بحضور كلا من حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب والقيادات التنفيذية والتعليمية.

إنشاء مدارس

وأكد «شوشة» اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية من خلال إنشاء عدد من المدارس في مختلف المراحل التعليمية ورفع كفاءة عدد آخر من المدارس، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد بعد انتهاء العام الدراسي الماضي.

كما وجه المحافظ الشكر للطلبة وأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي ولجميع العاملين في قطاع التعليم على مستوى المحافظة سواء العام أو الأزهري، مشيدًا بأضلاع العملية التعليمية وهي الأسرة والمعلم والطالب.

تخفيض القبول للطلبة

ووجه المحافظ الشكر لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلبة الثانوية العامة من أبناء محافظة شمال سيناء بنسبة 1%، ومراعاة للظروف التي تمر بها المحافظة وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

وقدم المحافظ شهادات التقدير لعدد 119 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، بجانب تقديم الجوائز المالية بقيمة 54 ألف و600 جنيهًا تبرعات من رجال الأعمال للطلبة المتفوقين.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في قطاع التعليم، إذ يوجد 10 مدارس تجريبية، ومدرسة للمصايد البحرية في بئر العبد، بجانب صرح تعليمي في مدينة العريش قريبا سيتم افتتاحه يضم مدرسة تكنولوجيه ومدرسة دولية ومدرسة متعددة المراحل التعليمية.

وأضاف «رضوان»، أن نسب نجاح طلبة شمال سيناء في شتي المراحل التعليمية من أعلى النسب على مستوى محافظات الجمهورية، إذ بلغت نسبة الشهادة الإعدادية في الدور الأول 83.2% وفي الدور الثاني 100%، بينما بلغت نسبة الثانوية العامة 91.2 % والثانوية الصناعية 78% والزراعية 69% والتجارة 84% والفندقي 92%، مقدمًا التحية لمحافظ شمال سيناء علي دعم العملية التعليمية.

وأشار رضوان، إلى تكريم 77 طالبا وطالبة من بينهم عدد 33 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة و29 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية و15 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية.

في السياق، قال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تم التوسع في التعليم الازهري في شمال سيناء من خلال انشاء عدد من المعاهد الازهرية الجديدة ورفع كفاءة المعاهد التي تحتاج إلى رفع الكفاءة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.

ووجه «عبد العظيم» الشكر والتقدير الي محافظ شمال سيناء علي دعم العملية التعليمية سواء التعليم العام أو الأزهري، كما وجه التحية الي جميع القائمين علي العملية التعليمية والي الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أنه تم تكريم عدد 32 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية من بينهم 20 طالبًا بالشهادة الثانوية الأزهرية و22 طالبًا وطالبة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية.وعلى هامش الاحتفال بيوم التفوق قدم كورال الطلائع في مديرية الشباب والرياضة عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية وأغاني النجاح والتفوق والتي تفاعل معها الحاضرين.