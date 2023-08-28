تفاصيل إنشاء وتجديد خطوط السكك الحديدية شمال ووسط سيناء

تعمل وزارة النقل، على إنشاء مجموعة من خطوط السكك الحديدية في شمال ووسط سيناء، في إطار مشروعات الربط السككي التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مؤكدة تقدم أعمال المشروعات الحالية سواء مشروعات إنشاء الخطوط الجديدة أو مشروعات إعادة تطوير وتأهيل المشروعات القائمة بالفعل.

خطوط السكك الحديدية شمال ووسط سيناء

وفق تقرير لوزارة النقل، اشتملت خطوط السكك الحديدية في شمال ووسط سيناء على ما يلي.

- إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر.

- استكمال خط سكة الحديد «بالوظة - ميناء شرق بورسعيد» بطول 44 كيلومترا.

- إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول 500 كيلومتر.

- خط سكك حديد «العريش - طابا» وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد - العريش».

- إنشاء خط «بئر العبد - العريش» بطول 81 كيلومترا.

- إنشاء خط «العريش - النخل - التمد - طابا» بطول 275 كيلومترا.

- إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى كوبرى الفردان القائم.

- إنشاء خطوط سكك حديدية لربط كباري الفردان في الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبري غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط «الفردان - رفح».

- إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس.

- إنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات «مياه - كهرباء - إشارات».

خبير يعلق على إنشاء خطوط سكك حديدية

الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، تحدّث عن إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وتطوير الخطوط القائمة بالفعل في سيناء، قائلا: «الخطوط الجديدة من المقرر أن تُزيد عملية الربط بين سيناء والمحافظات المحيطة بسهولة»، موضحا أنّ خطة الدولة تتمثل في تعظيم تنمية سيناء بدلا من سنوات التهميش التي عاشتها.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أنّ خطوط السكك الحديدية يتم تنفيذها بمواصفات ومعايير تحقق أعلى درجات الأمان على يد نخبة من المهندسين المتميزين المصريين، موضحا أنّ وزارة النقل، حرصت على ربط خطوط السكك الحديدية بعدد من الطرق التي تسهل حركة المواطنين من وإلى المحافظة.