رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد تسجيل رغبات الكليات والمعاهد

بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، ينتظر الطلاب بدء تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق في الجامعات والمعاهد المختلفة، استعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

وتستعرض «الوطن»، رابط تنسيق المرحلة الثالثة لكي يستعد الطلاب لكتابة رغباتهم فور الإعلان عن بدء التقديم بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة من خلال الضغط هنــــا.

وعن موعد تنسيق المرحلة الثالثة، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ بعد ظهور نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يشمل تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق في الجامعات، الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة والناجحين في الدور الثاني وفقًا للحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل التنسيق في الجامعات ستباشر أعمالها في استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات مثلما حدث في المرحلة الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.