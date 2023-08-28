كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة.. التفاصيل كاملة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات الحكومية، موضحة أن تنسيق المرحلة سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع التعليمات المذكورة في الموقع عند كتابة الرغبات.

كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة للشعبة الأدبية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، وفق تقرير لوزارة التعليم العالي، في إطار دورها الخدمي التعليمي:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين دمياط

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنين حلوان

كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة علمي

ترصد «الوطن»، كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، علمي وهي كالآتي:

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بور سعيد