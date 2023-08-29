لطلاب الشعبة العلمية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة بكليات تربية نوعية

حددت وزارة التعليم العالي، العديد من كليات التربية النوعية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية في مختلف المحافظات، ويتطلع الطلاب إلى معرفة مؤشرات التنسيق، تمهيدًا لتحديد مستقبلهم المهني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لكليات تربية نوعية علمي

ويترقب الكثير من الطلاب، معرفة مؤشرات كليات التربية النوعية في تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية، خاصة بعد تقارب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية هذا العام، مع العام الماضي، مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات تربية نوعية في المرحلة الثالثة وفقا للعام الماضي، كالآتي:

- كلية تربية نوعية بنها: 242 درجة

- تربية نوعية الفيوم: 239 درجة

- تربية نوعية المنوفية بأشمون 237 درجة

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5 درجة

- تربية نوعية فنية أسيوط 236 درجة

- تربية نوعية بورسعيد 235 درجة

- تربية نوعية مطروح 234 درجة

- تربية نوعية سوهاج 234 درجة

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 233 درجة

- تربية نوعية فنية طنطا 232 درجة

- تربية نوعية فنية الزقازيق 230 درجة

- تربية نوعية موسيقية المنيا 229 درجة

- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 228 درجة

- تربية نوعية فنية بنها 228 درجة

- تربية فنية حلوان بالزمالك 227.1 درجة

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 227 درجة

- تربية نوعية فنية الإسكندرية 226 درجة

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ 225 درجة

- تربية نوعية موسيقية أسيوط 224 درجة

- تربية نوعية فنية الفيوم 223 درجة

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223 درجة

- تربية نوعية دمياط 222 درجة

- تربية نوعية أسوان 222 درجة

- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220 درجة

- تربية نوعية فنية سوهاج 217 درجة

- تربية نوعية فنية القاهرة 217 درجة

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216 درجة

- تربية نوعية موسيقية المنوفية 213 درجة

رابط التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة

وأتاحت وزارة التعليم العالي، رابطا للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة 2023.