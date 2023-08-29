مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة بكليات التربية الرياضية.. أسيوط 209 درجات

أوضحت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، أنه توجد العديد من كليات تربية رياضية لطلاب الشعبة العلمية، في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية 2023، ويتطلع الكثير إلى معرفة مؤشرات تنسيقها في المرحلة الثالثة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لكليات تربية رياضية

ويستعرض التقرير التالي، مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لكليات تربية رياضية لطلاب علمي، بعد إعلان تنسيق المرحلتين الأولى والثانية خلال الأيام الماضية، وجاء كلا منهما مقاربًا للعام الماضي، مما يجعل مؤشرات هذا العام لتربية رياضية لطلاب علمي كالآتي وفقا للعام الماضي:

تربية رياضية بنين بورسعيد 235 درجة. تربية رياضية بنات دمياط 224 درجة. تربية رياضية بنات دمياط 224 درجة. تربية رياضية بنات مدينة السادات 213 درجة. تربية رياضية بنات الوادي الجديد 212 درجة. تربية رياضية بنات أسيوط 209 درجات. تربية رياضية بنين الفيوم 209 درجات. تربية رياضية بنات الفيوم 208 درجات.

رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة

وحددت وزارة التعليم العالي، رابطا إلكترونيا من هنا، للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد المصرية أمام طلاب الثانوية العامة، للحاصلين على أقل من 58% للشعبة الأدبية و60% للشعبة العلمية، بعد انتهاء تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.