رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكيفية تسجيل رغبات الكليات والمعاهد

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، وكذلك نتيجة امتحانات الدور الثاني، وذلك لجميع الطلاب الناجحين والحاصلين على مجموع أقل من 250 درجة للشعبة العليمة أي أقل من نسبة 60.98%، وبمجموع أقل من 238 درجة بنسبة 58.05% للشعبة الأدبية.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات والمعاهد

ويمكن للطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا، وذلك لاختيار الرغبات من الكليات والمعاهد المتاحة لهم، وذلك فور إعلان وزارة التعليم العالي مواعيد تلك المرحلة، والتي سيتم الانتهاء منها فور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب، وأيضا نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يحصل الطلاب على استمارة النجاح في الثانوية العامة 2023، ويكون مقيد بها رقم الجلوس، والرقم السري لكل طالب، وعليه اتباع الخطوات لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وذلك من أجل الالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد المتبقية من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنـا

- تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة فور فتح المرحلة

- اختيار المرحلة: الثانوية العامة

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدونين على استمارة النجاح واتباع خطوات الدخول إلى الرغبات.

- إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات ومراعاة قواعد التوزيع الجغرافي بحسب الإدارة التعليمية الحاصل منها على الثانوية العامة.

- يمكن للطلاب تعديل الرغبات من نفس الموقع حتى قبل انتهاء المرحلة الثالثة رسميا.

ويستطيع الطالب الدخول إلى موقع التنسيق من خلال التليفون المحمول أو أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وفي حالة معرفته الجيدة بطريقة اختيار الرغبات، أو أن يذهب إلى مكتب التنسيق في الجامعة القريبة منه وإدخال الرغبات بمساعدة موظف مكتب التنسيق.