جهود الرئيس السيسي في حل أزمة السودان.. اتصالات مكثفة ولقاءات متعددة

تأخذ مصر، كواحدة من القوى الإقليمية، على عاتقها مهمة الوساطة والجهود الدبلوماسية في مختلف الصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية وإفريقيا، ويبرز ذلك في سعيها لوقف إطلاق النار وحل أزمة في السودان الشقيق.

جهود منذ اللحظة الأولى

ومنذ اندلاع صراعات وتصاعد التوترات في العاصمة السودانية الخرطوم في 15 أبريل الماضي، بدأت الجهود المصرية على جميع المستويات لإصلاح الخلافات وتحقيق التهدئة، وضبط الأوضاع وإنهاء إطلاق النار لمنع تصاعد الصراعات، علاوة على وجود اتصالات مكثفة وجهود مستمرة من قوى عالمية وإقليمية، ولا سيما من الدول المجاورة للسودان، بهدف إيجاد حلا للنزاع ووقف تساقط الدماء للمواطنين السودانيين

جهود الرئيس السيسي والتواصل مع مختلف الدول

ونظرًا للواقع الجغرافي القريب بين مصر والسودان والعلاقات الوثيقة بين الشعبين، انخرطت مصر بفعالية وشكلت جهودًا متعددة لتحقيق التهدئة وإيقاف التصعيد، فعلى سبيل المثال، بعد ساعات قليلة من اندلاع الاشتباكات، تواصلت مصر مع دولة جنوب السودان لبذل جهود مشتركة ولفت الانتباه إلى ضرورة الحوار وإيقاف تدفق الدماء.

كما تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا بشكل ملموس مع الأزمة، إذ جرى خلال لقاء مع الرئيس الكيني التوصل إلى تفهم مشترك للأوضاع وتأكيد دعم الحوار السلمي والانتقال إلى مرحلة الاستقرار للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

كا التقى الرئيس عدد من المسئولين السودانيين، منهم مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي التقاه في القاهرة في يونيو الماضي، وركز الرئيس السيسي على تعزيز مسار الحل السلمي في السودان، واوضح خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والوفد المرافق له، أن مصر تتجهز لتقديم دعمها الكامل للسودان، وتؤكد على أهمية تماسك دولته وسلامة أراضيه.

كما شارك وزير الخارجية، سامح شكري، في الاجتماع الأول للآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان التي عُقِدَت في تشاد، وأكد أنه يجب دفع جهود وقف إطلاق النار في السودان، مشيرا إلى أن أن الوضع الإنساني للشعب السوداني يزداد ترديًا يومًا بعد يوم.

استراتيجية مصر

تأتي جهود مصر لوقف إطلاق النار في السودان كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والعمل على تحقيق حلول سلمية للتحديات القائمة، سواء من خلال الوساطة المباشرة أو تسهيل الحوار بين الأطراف المتصارعة، تسعى مصر إلى تحقيق نتائج إيجابية تعمل على تهدئة التوترات وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية.