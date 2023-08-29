طريقة المشاركة في الملتقى المتقدم لجوالة مراكز الشباب بالإعلام الكشفي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة الكشفية والإرشادية، استمارة المشاركة في الملتقى المتقدم لجوالة مراكز الشباب في الإعلام الكشفي المتخصص.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الملتقى المتقدم لجوالة مراكز الشباب في الإعلام الكشفي المتخصص، وكيفية التقديم، وفقًا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها على موقع «فيس بوك».

أهداف الملتقى المتقدم لجوالة مراكز الشباب في الإعلام الكشفي

- يستهدف الملتقى رفع كفاءة اللجان الإعلامية بالمحافظات.

- يهدف إلى انضمام أعضاء جدد لنشر الحركة الكشفية بأفضل صورة ممكنة تليق بجوالة مراكز الشباب.

- استكمال ما وصلت إليه الحركة الكشفية في الفترة الأخيرة من تقدم كبير في الإعلام الكشفي على السوشيال ميديا.

- الإعلان عن عدة مفاجآت خلال الملتقى بحضور مدربين محترفين من مقدمي المحتوى على السوشيال ميديا، وقادة الحركة الكشفية المتميزين.

كيفية المشاركة في ملتقى جوالة مراكز الشباب

- على الراغب في المشاركة التسجيل في الاستمارة التالية https://forms.gle/fn1Fo9wKxDsd7C8GA

شروط المشاركة في الملتقى

- أن يكون المتقدم لديه أحد الأدوات الآتية كشرط أساسي وهي «لاب توب» يتناسب لتشغيل برامج أدوبي أو ما يشابهها أو كاميرا ديجتال، على أن يتم استثناء المتميزين بنسبة 20%.

- التفرغ التام طوال فترة التدريب ولا يسمح بالاعتذار عن أي يوم.

- في حالة القبول بالاختبارات يتم الالتزام بتنفيذ المهام لحين موعد الملتقى.

- في حالة القبول وحضور الملتقى يلتزم المتدرب بالعمل داخل اللجنة الإعلامية طوال العام المالي من تاريخ التدريب وحتى 30 يونيو 2024.

- في حالة القبول وحضور التدريب، يلتزم المشارك بعمل تدريبات في تخصصه لجوالة مراكز الشباب فى محافظته.

- أي مخالفة للشروط السابقة، يتم استيعاد المشارك قبل التنفيذ، وفي حالة عدم التزامه بعد التنفيذ يتم استبعاده من أي أنشطة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّه يتم إتاحة الفرصة أمام بعض الأشخاص غير الكشفيين للمشاركة، مع الانضمام للحركة الكشفية بعد الملتقى.