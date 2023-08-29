تكليف أحمد مقلد برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، قرارا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، خلفا للنائب محمد طلبة.

رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبة، على جهوده خلال الدورتين السابقتين.

الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

قال النائب أحمد مقلد، إن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر يشرف بالانتماء إليه، تكليف وأمانة كبيرة، ندعو الله أن يوفقا على حملها وتأديتها، بما فيه الخير لصالح الوطن.