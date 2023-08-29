«السياحة» تتابع استعدادات مطار برج العرب لسفر المعتمرين

تفقدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة في وزارة السياحة والآثار، مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية التابع للوزارة في الإسكندرية، للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة، والتحضير المبكر لموسم الحج المقبل، موضحة أنّ الإجراء يأتي في إطار استعدادات الوزارة لموسم العمرة الجديد.

وطالبت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، في بيان عنها، أعضاء مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية في الإسكندرية، بتقديم التسهيلات اللازمة بما يساهم في إنجاح هذا الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

متابعة إجراءات سفر المعتمرين المصريين

وأوضحت الوزارة، أنّ رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، اتجهت لمطار برج العرب، والتقت عددا من مسؤولي المطار وإدارات الجهات المختصة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موسم العمرة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة وضمان توافر وسائل الراحة لهم.

ووجّهت الشكر لقيادات ومسؤولي المطار، وجميع الجهات الموجودة داخله، على تعاونهم مع الوزارة في التنظيم الجيد الذي شهده موسم العمرة السابق، مؤكدة أهمية استمرار التعاون وتضافر الجهود ليكون الموسم الجديد موفقا وناجحا لخدمة المعتمرين.

والتقت سامي، القنصل العام في السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، في مقر القنصلية بالإسكندرية، بحضور عبدالوهاب مرسي، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، ومختار آدم، رئيس غرفة عمليات السياحة بالإسكندرية، وهاني نصر، عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وتوفيق الجهني، نائب القنصل العام السعودي.

وأوضحت الوزارة، أنّ اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما يخص الترتيبات الخاصة برحلات الحج ورحلات العمرة للمعتمرين المصريين، على هامش بدء موسم العمرة الجديد لعام 1445هـ، وكيفية تسهيل إجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة، ودور البوابة المصرية للعمرة في تنظيم وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الشركات السياحية لبرامج العمرة الخاصة بهم.

خدمة ضيوف الرحمن

من جانبه، أكد القنصل العام للسعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، أنّ المملكة تبذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان.