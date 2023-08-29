رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

النائب عمرو هندي عن زيارة البرهان إلى العلمين: مصر الداعم الأول للسودان

كتب:

ولاء نعمه الله
04:01 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
النائب عمرو هندي

النائب عمرو هندي

أكّد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنَّ زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبدالفتاح البرهان لمدينة العلمين الجديدة في مصر، تعكس الدور الذي تلعبه الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أنَّ اتخاذ «البرهان» مصر كأول وجهة له في زيارته الأولى للخارج بعد اندلاع الأزمة في السودان الشقيق، يؤكّد محورية الدور المصري في إنهاء هذا النزاع.

وقال «هندي»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ مصر والسودان تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، ووحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل، كان دافعًا لمصر للوقوف إلى جانب السودان في المحن التي مرت بها على مدار السنين الأخيرة، وآخرها الصراع الدائر بين عناصره هناك، مشيرًا إلى أنَّ مصر أعلنت موقفها المؤيد والداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ مصر موقفها واضح من دعم الأشقاء في السودان، إذ أكّدت ضرورة احترام المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك الأمر هو السبيل الوحيد لعودة استقرار السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.

وأشار «هندي»، إلى أنَّ مصر والسودان تربطهما علاقات ثنائية كبيرة على سواء على مستوى التعاون العسكري أو على مستوى التعاون الاقتصادي، متطلعًا إلى زيادة هذا التعاون في المستقبل.     

اقرأ المزيد:

البرهان: شكرا لمصر على إتاحة الفرصة لنقل رؤية السودان إلى العالم

حزب الجيل: زيارة البرهان إلى مصر تؤكد مكانتها لدى السودان

البرهان: حريصون على وضع حد للحرب في السودان وإنهاء مأساة الشعب

البرهان: شعب السودان نُهبت أمواله وممتلكاته وحرماته

قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر حريصة على تحقيق الاستقرار في السودان
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.