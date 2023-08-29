النائب عمرو هندي عن زيارة البرهان إلى العلمين: مصر الداعم الأول للسودان

أكّد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنَّ زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبدالفتاح البرهان لمدينة العلمين الجديدة في مصر، تعكس الدور الذي تلعبه الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أنَّ اتخاذ «البرهان» مصر كأول وجهة له في زيارته الأولى للخارج بعد اندلاع الأزمة في السودان الشقيق، يؤكّد محورية الدور المصري في إنهاء هذا النزاع.

وقال «هندي»، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ مصر والسودان تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، ووحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل، كان دافعًا لمصر للوقوف إلى جانب السودان في المحن التي مرت بها على مدار السنين الأخيرة، وآخرها الصراع الدائر بين عناصره هناك، مشيرًا إلى أنَّ مصر أعلنت موقفها المؤيد والداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ مصر موقفها واضح من دعم الأشقاء في السودان، إذ أكّدت ضرورة احترام المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك الأمر هو السبيل الوحيد لعودة استقرار السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.

وأشار «هندي»، إلى أنَّ مصر والسودان تربطهما علاقات ثنائية كبيرة على سواء على مستوى التعاون العسكري أو على مستوى التعاون الاقتصادي، متطلعًا إلى زيادة هذا التعاون في المستقبل.