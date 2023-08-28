سعر اليورو اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن ثبات سعر اليورو اليوم الأثنين 28-8-2023 في البنوك، وبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.29 جنيه شراء و33.44 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 33.100 جنيه للشراء و 33.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

يسجل سعر اليورو في بنك مصر 33.44 جنيها بيع و33.100 شراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.55 جنيه للبيع أما سعر الشراء 33.26 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل بنك الإسكندرية 33.46 جنيه للبيع و33.30 جنيها للشراء.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبالنسبة لسعر اليورو داخل بنك المشرق يبلغ 33.60 جنيه شراء و33.77 جنيه للبيع.