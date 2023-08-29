«حماة الوطن» ينظم دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية في البحر الأحمر

يواصل حزب حماة الوطن، تنظيم فعالياته الخدمية والتنموية للأهالي في مختلف المحافظات، لتقديم مختلف الخدمات لهم، منها في محافظة البحر الأحمر، التي شهدت فعالية خاصة بالفتيات، لتمكينهن اقتصاديا، وتعليمهن حرف يمكن الاستفادة منها.

دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية

نظمت أمانة محافظة البحر الأحمر لحزب حماة الوطن، دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية، بما يمكنهن اقتصاديا ويعلمهن واحدة من الحرف المهمة التي تفيدهن، ويأتي ذلك استمرارا لمبادرة طاقات الوطن المنتجة لتمكين المرأة اقتصاديا والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة أنحاء الجمهورية.

تكريم وزير التموين

وكرم وفد من أمانة محافظة الأقصر برئاسة العمدة علاء راجح أمين عام محافظة الأقصر بحزب حماة الوطن، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، علي هامش حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي للسلع الأساسية بمحافظة الأقصر، ويأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.

ومن بين فعاليات حماة الوطن لدعم المرأة في مختلف المحافظات، أطلقت أمانة محافظة مطروح مبادرة «الزراعة المنزلية للمرأة المطروحية»، ويأتي ذلك ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة التي أطلقها حزب حماة الوطن لتمكين المرآة اقتصاديا بكل ربوع الجمهورية.