انطلاق فعاليات ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23

انطلقت فعاليات ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بمشاركة خبراء الاتصالات الراديوية من 19 دولة عربية وأجنبية، في مقر وزارة الطيران المدني، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، والمقرر أن تستمر فعالياتها حتى 8 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة إدارات الترددات الملاحية لمنطقة الشرق الأوسط وتعديلات منظمات الطيران المدني على دليل العمل الخاص بمتطلبات الطيف الترددي، وتحديد خطة الأعمال المستقبلية واستعراض الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل (WRC-23)؛ ومشاريع الحلول المقترحة للقضايا الواردة في جدول أعمال المؤتمر، المقرر انعقاده في الإمارات، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وعلى هامش ورشة العمل التحضيرية، التي يتزامن انعقادها مع الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطيف الترددي FSMO -17، المقرر أن تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وفي هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن تقديره وترحيبه بضيوف مصر المشاركين من جميع الدول العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أنّ ورشة العمل تأتي تقديرا لدور مصر المحوري في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشيدًا بالتنسيق الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية داخل صناعة الطيران المدني المصري في مختلف المجالات.

وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع، مناقشة عامة لبنود المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وأهم السياسات الخاصة بالأنظمة التقنية الحديثة على المستوى الدولي وتحديث لوائح الراديو لأغراض تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية وتنظيم الممارسات الحالية والتحديات الجديدة لإدارة الترددات الجوية بمنطقة الشرق الاوسط، واستعراض أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأثر المحتمل على صناعة الطيران المدني في كافة المجالات.

يذكر أنّ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023، يشهد اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وعددها 193 دولة عضوًا، تضم ما يزيد على 900 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات كمراقبين ممثلين عن أصحاب المصلحة، ومصنعو المعدات وشركات الاتصالات ومشغلو الشبكات والمنظمات الدولية، فضلا عن ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الاتصالات الإقليمية والمنظمات الدولية المشغلة لأنظمة الأقمار الصناعية، والأوساط الأكاديمية.