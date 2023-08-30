ميمي جمال: لا أمانع إجراء أي ممثل عمليات تجميل من أجل الفن

ظهرت الفنانة ميمي جمال مؤخراً خلال حفل مهرجان الدراما في نسخته الثانية، والمقام حالياً بمدينة العلمين، وانتشرت عدة أخبار بشأن إجراء ميمي جمال لعملية تجميل مؤخراً .

ميمي جمال تتحدث عن إجرائها عمليات تجميل

وقالت الفنانة ميمي جمال لـ«الوطن»، أنَّ تلك الأخبار غير صحيحة، وأنها لم تجر أي عمليات تجميل بالبوتكس أو غيرها، مشيرة إلى أن الفنانات التي تجري تلك النوعية من العمليات أصبحوا في الشبه واحد.

وأضافت، أنَّها لا تمانع على الإطلاق في حال إجراءها تلك النوعية من العمليات، ولكن إذ احتاج الفنان لذلك فقط.

ميمي جمال في مهرجان القاهرة للدراما

في السياق ذاته يستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري

يذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة ميمي جمال في شهر رمضان الماضي، كانت من خلال مسلسل علاقة مشروعة، وقد انتهت من تصوير فيلم 5 محيي الدين أبو العز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة .