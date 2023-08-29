انطلاق معرض أهلا مدارس بحي المنتزه أول بالإسكندرية.. تخفيضات تصل 20%

افتتح اللواء محمد عبد الله سحلول المعرض الكبير تحت عنوان «أهلاً مدارس»، بديوان عام الحي، الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بقيادة مدير الإدارة.

اشتمل المعرض على العديد من المنتجات ذات الطابع اليدوي والأدوات المكتبية الحديثة والزي المدرسي والحقائب والأحذية الرياضية، كما اشتمل المعرض على بعض المأكولات والمشغولات اليدوية والملابس.

تحقيق جودة الحياة

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحي يشكر الجمعيات والمكتبات المشاركة للمنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة والخصومات التي تتراوح بين 15% إلى 20%، حيث إن هذه المجهودات المبذولة لتحقيق جودة الحياة، ودعم المشروعات التنموية والخدمية بكل المؤسسات الخدمية تقدم للمواطنين لرفع الأعباء عنهم.

دعم الأسرة المصرية

وأضاف أن لمعرض أهلاً مدارس أهمية كبرى إذ يسهم في توفير متطلبات ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لدعم الأسرة وتخفف عنهم، وتوفير الجهد والوقت والمال عن المواطنين وهذا الدور يقوم به الحي كمشاركة مجتمعية كإحدى المؤسسات الحكومية لدعم المواطن المصري في شتى المجالات.