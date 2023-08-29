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قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء الجمعة

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
05:07 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء الجمعة المقبل، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء الجمعة المقبل.

القافلة تضم 12 عالما 

وتضم القافلة 12 عالمًا: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: «النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه»، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن، وذلك على النحو التالي:

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