تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي.. نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح الموعد

متى موعد تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي؟ سؤال يتردد بكثرة في الآونة الأخيرة من طلاب الثانوية الأزهرية، لاسيما الناجحون في امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية الأزهرية، وأجاب عن هذا التساؤل الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن موعد تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي يتحدد بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ تنسيق الأزهر لا يتمّ فتح باب التنسيق إلا بعد الانتهاء من امتحانات ونتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية ويتمّ فتح باب تسجيل الرغبات لكافة الطلاب في مرحلة واحدة، ثم يتمّ إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر، بخلاف ما يحدث في الثانوية العامة يتم فتح باب التنسيق على 3 مراحل.

تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي

وأكّد أنّه تمّ فتح باب التسجيل الإلكتروني لـ تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي لكل من السنوات السابقة وإعادة القيد المستنفذين وتخصص القراءات والمعادلات وطالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية.

فتح باب التنسيق الإلكتروني بالأزهر

وأعلن «الشربيني»، أنَّه تمّ فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية من 20 أغسطس الحالي 2023م ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفذين - تخصص القراءات - المعادلات- طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية)، بعد تصديق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إلى استمرار التسجيل إلكترونيًّا للطلاب للوافدين وذلك حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.