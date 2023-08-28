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تعرف على توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2023

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
02:03 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
جامعة الأزهر - أرشيفية

جامعة الأزهر - أرشيفية

أسابيع قليلة تفصل طلاب الثانوية الأزهرية عن فتح باب التنسيق للجامعات والمعاهد الخاصة بهم، وحول توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2023، فإنّه مقارنة بالعام الماضي يُتوقع أن يكون تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2023 بدرجات أقل من درجات تنسيق العام الماضي.

كليات الأزهر أدبي بنات 2023

وعن توقعات تنسيق كليات الأزهر أدبي بنات 2023، يُتوقع أن تأتي بدرجات أقل من درجات تنسيق العام الماضي، حيث بلغت نجاح الثانوية الأزهرية 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية 52.88%، كما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 46.36%، وسجلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية 59.34%.

وانتهت اليوم آخر امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية، بعد أن أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ.

وتتوفر العديد من كليات تنسيق الأزهر 2023 أدبي، ويمكن كتابتها ضمن رغبات التنسيق بمجرد الإعلان عن موعده من الأزهر الشريف، كما يلي.

كليات الأزهر

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الالمانية انتظام.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الاسبانية انتظام.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام انتظام.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون انتظام.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة رياض الأطفال انتظام.

التجارة بنات بالقاهرة تخصص عام انتظام

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة الوثائق والمكتبات انتظام.

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