السجن 10 سنوات لـ4 متهمين بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكما يتضمن معاقبة 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لتكوين تشكيل عصابي بغرض الاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم، بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم، بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة وعاطف رمسيس، وعبد المنصف إبراهيم.

تكوين تشكيل عصابيا بغرض الاتجار في المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجاري، بدائرة مركز طما، عندما وجهت جهات التحقيق لكلا من «م.ع» 46 عاما، و«م.»، و«م.أ» 68 عاما، و«أ.ر» 37 عاما، تهمة تكوين تشكيلا عصابيا بغرض الاتجار في مخدر «الحشيش»، وجرى التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.