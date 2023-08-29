مكتبة الإسكندرية: فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني للتسويق الرقمي

أعلن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة لبرنامج الدبلوم المهني المعتمد في مجال التسويق الرقمي، بالتعاون مع معهد التسويق الرقمي Digital Marketing Institute (DMI) بإيرلندا.

زايد: مكتبة الإسكندرية تسير بخطى واثقة من أجل التميز

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المكتبة تسير بخطى واثقة من أجل التميز والتفرد في مختلف الأنشطة والمجالات، لأنها كانت ومازالت ستظل منارة العلم على مستوى العالم فقد تمت إعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية عالمياً وليس محلياً فقط، وهذا بفضل جهود الدولة والقيادة السياسية التي أعطتنا الفرصة للتميز والانطلاق وتغطي أنشطة المكتبة كل مناحي العلم والثقافة والفنون بمختلف فروعها وإقامة المعارض والحفلات والمؤتمرات الدولية، ونحرص دائماً أن تكون الفعاليات التي تشهدها مكتبة الإسكندرية على أعلى مستوى.

التسويق الرقمي يتماشى مع التطور العلمي

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن التسويق الرقمي مهم جدا مع التطور العلمي الذي يشهده العالم، فقد تم فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المهني المعتمد في مجال التسويق الرقمي لتوفير فرصة للشباب المصري وتأهيله لمواكبة ومسايرة العلم الحديث والتحول الرقمي الذي أصبح لغة العصر الحديث، ويمكن للشباب التسجيل من خلال الرباط التالي للتسجيل: https://bibalex.org/dmi/