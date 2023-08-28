مدير مكتبة الإسكندرية: الرواية في طليعة الكتب المُباعة الفترة الأخيرة

قال أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك نهرًا من الإنتاج الروائي العربي المصري قادم من الشباب، مشيرًا إلى أن الرواية في طليعة الكتب المُباعة خلال الفترة الأخيرة، كما أن إنتاج الشعر جيد للغاية، وهناك الكثير من الفرق الفنية الرائعة التي تقوم بالغناء بشكل جيد.

تفتح ثقافي في مصر

وتابع زايد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك تفتحا ثقافيا في مصر لم يأت ثماره بعد، مشيرًا إلى أن 25 يناير و30 يونيو وكل هذا الزخم الذي حدث في المجتمع المصري، من الضروري أن ينتج ثقافة أو شيئًا ما، خاصة في الجوانب الثقافية.

الثقافة المصرية ليست في أزمة

ولفت إلى أن مصر لا تحتوي الآن على مثقفين كبار على شاكلة نجيب محفوظ أو إحسان عبد القدوس، ولكنهم قادمون، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية ليست في أزمة، ولا يجب الحديث بهذه الصورة، لأن هذا يؤدي إلى نوع من الإحباط، معقبًا: «مصر تلد دائمًا الكثير من المثقفين، حتى لو تلكأ الإنتاج الثقافي لفترة معينة».