مصادر بـ«التموين»: سعر الزيت ثابت عند 30 جنيها.. ولا نية لتقليل الوزن

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر زجاجة الزيت في التموين الذي تضخه الوزارة لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 30 جنيها ويجرى صرفه وفقًا لحصة بطاقة التموين المقررة شهريًا.

سعر الزيت في التموين

وأضافت مصادر وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الزيت في التموين يجرى صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 30 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، قائلا: «لا نية لرفع سعر زجاجة الزيت حاليا، وسعر الزجاجة ثابت بالنسبة للزيت التمويني الذي يتم ضخه لمنافذ بقالي التموين».

وزن زجاجة الزيت التمويني

وأكدت المصادر، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لتقليل وزن زجاجة الزيت عن 800 مللي، موضحة أنه يتم تكثيف ضخ الزيت لفروع المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية عند 35 جنيها للزجاجة.

حصة بطاقة التموين من الزيت

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن كل فرد مقيد في التموين يحصل على عدد زجاجة زيت واحدة، مع تحديد حد أقصى لكمية زجاجات الزيت للبطاقة الواحدة بـ4 زجاجات فقط.