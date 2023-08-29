«الستات مايعرفوش يكدبوا» يشيد بمهرجاني القلعة والعلمين: شكرا للشركة المتحدة

أشاد برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، باهتمام مهرجان العلمين بالترويج للفن المصري بشكل كبير، واهتمامه بإبراز الهوية المصرية ومدينة العلمين الجديدة في أزهى صورها، التي شاركت في تجمع العديد من زوار من مختلف العالم في جو ترفيهي جميل.

إيمان عز الدين: مهرجان العلمين الجديد حقق نجاحا مبهرا

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن مهرجان العلمين الجديدة حقق نجاحا مُبهرا على مستوى الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة، نتيجة مجهود الدولة المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استطاعت تحويل مدينة العلمين الجديدة إلي مدينة شكل تاني، ونوجه لهما الشكر، قائلة: «سوف تشهد الأيام المقبلة، حفلات لعدد من نجوم الأغنية الشعبية وحفلات راب، ومن المنتظر أن تقام حفل فريق شرنوفز والذي ينطلق يوم السبت 2 سبتمبر».

الدراما المصرية والقوة الناعمة أثرت في وجدان الشعوب العربية

أما الإعلامية هبة الأباصيري، أكدت أن الدراما المصرية والقوة الناعمة، أثرت في وجدان الشعوب العربية بأكملها وليس المصريين فقط، مضيفة: «الدراما أثرت جوانا بحاجات كتير جدا، ومسلسل رأفت الهجان الأطفال الصغيرين يعرفوه حتى الآن، ولا ننسى مسلسل ليالي الحلمية».

منى عبد الغني: المهرجان جذب أنظار العالم كله

أوضحت الإعلامية منى عبد الغني، أن المهرجان في دورته الأولى، استطاع أن يجذب أنظار العالم كله، وكان مشرف ومبهر للجميع، وسوف تبذل نقابة المهن التمثيلية والفنان يحيى الفخراني مجهود كبير، لتقديم مهرجان الدراما في أزهى صوره.