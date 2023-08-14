المشرف على السد التنزاني يكشف تفاصيل بدء الملء الأول.. ونجاح مصر في منافسة أباطرة السدود

كشف المهندس أيمن عطية مدير مشروع سد تنزانيا السابق، وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمشرف على المشروع، تفاصيل الانتهاء من الملء الأول لسد «جوليوس نيريري» في تنزانيا.

أيمن: الشركة ما زالت مشرفة على عمليات تشغيل السد

وقال خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن الشركة ما زالت مشرفة على عمليات تشغيل السد حتى الآن، وما حدث يمنح الدولة المصرية ثقة كبيرة أمام الجانب التنزاني والأفارقة.

وشدد على أن هناك تأكيدات من الحكومة، بالالتزام بالجودة والتوقيتات الخاصة بالمشروع، وعملية الملء، مشيرًا إلى أنه جار أعمال تركيب التوربينات على قدم وساق.

مصر انضمت لنادي الكبار في صناعة السدود

وأوضح أن مصر انضمت لنادي الكبار في صناعة السدود، وهي صناعة دقيقة جديدة، وحققنا نجاح كبير، وبالفعل مصر في مصاف الدول الكبري في تنفيذ مشروعات السدود، والمقاولون العرب أحد أذرع الدولة المصرية، ونحمد الله على ما حدث.

وواصل: «الدولة التنزانية تدعو التحالف للمشاركة في مشروعات سدود أخرى، والعمل والمشاركة وبالفعل استطعنا منافسة أباطرة السدود العالميين».

مصر ملزمة بالمواصفات الفنية والقياسية وتسليم السد في 2024

وشدد على أن مصر ملزمة بالمواصفات الفنية والقياسية وتسليم السد في 2024، وخاصة بع تنفيذ الملء الأول للسد في تنزانيا، مضيفًا: «وصلنا للهدف المطلوب، بمشاركة شباب المهندسين، ونجحنا في التقديرات المرجوة».

وذكر أنه ‎تم تخزين المياه عند منسوب 164 مترا فوق سطح البحر خلال موسم الأمطار والنسبة الأعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 مترا، فيما يتوقع أن يفتتح العام القادم 2024.