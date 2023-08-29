«الوثائقية» تعرض 5 أفلام جديدة الليلة.. أبرزها «قطب»

تعرض قناة الوثائقية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأفلام المميزة؛ تبدأ بالفيلم الوثائقي «إلى أعماق البحار».

وتعرض القناة الوثائقية في السابعة مساء، الفيلم الوثائقي «قائمة طعام الحيوان»، على أن تعرض في الثامنة مساء، الفيلم الوثائقي «الجاسوس الذي رباني».

ومن المقرر أن تعرض الفيلم الوثائقي «قطب» على جزأين؛ الأول في التاسعة مساء، والثاني في العاشرة مساء، وتعرض في الحادية عشرة، الفيلم الوثائقي جمال الجليد.

المعلومات والكواليس

ويكشف الفيلم الوثائقي «قطب»، الكثير من المعلومات والكواليس عن حياة الإرهابي سيد قطب، أخطر كوادر الجماعة الإرهابية، وتحدث الفيلم الوثائقي عن نشأته، وتحولاته الفكرية، وكشف كيفية تجنيد جماعة الإخوان الإرهابية لمحمود عزت ومحمد بديع، وغيرها من هذه الفترة في تاريخ جماعة الإخوان.