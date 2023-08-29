لجنة من وزارتي النقل والري تتفقد البرابخ والسدود استعدادا لموسم الأمطار

تفقدت اليوم لجنة من إدارة الأزمات والهيئة العامة للطرق التابعة لوزارة النقل وإدارة المياه الجوفية التابعة لوزارة الري والموارد المائية بالمرور على مخرات السيول والبرابخ والسدود، والبحيرات وأعمال الحماية بطرق «سفاجا/الغردقة» و«سفاجا/سوهاج»، و«سفاجا/قنا»، و«سفاجا/القصير»، بالبحر الأحمر تحت إشراف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا.

تفقد أعمال الحماية من السيول

وأشار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا في بيان صحفي، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفقدت اللجنة بالمرور لمراجعة جاهزية أعمال الحماية والتأكد من عدم وجود عوائق قد تعيق هذه الأعمال من الدور الذي أنشأت من أجله وهو تصريف المياه من مصدرها الوادي، حال هطول الأمطار والسيول بالبرابخ أسفل الطريق للجهة الأخرى، دون إحداث خسائر بالطريق قد تؤدي إلى حوادث والتأكد أيضا من سلامة السدود والبحيرات المنشأة لنفس الغرض وهو حجز كميات كبيرة من المياه المتدفقة من الأودية بالبحيرات وخلف السدود لعدم تدمير الطريق حال هطول الأمطار الغزيرة.

استعدادات سقوط أمطار بالبحر الأحمر

وأضاف «شعبان»، أن اللجنة فحصت جاهزية أعمال الحماية وإزالة بعض الأتربة وحرق الحشائش الموجودة أمام البرابخ كإجراء احترازي ودوري تقوم به المدينة بصفة مستمرة، وخصوصا قبل دخول فصلي الخريف والشتاء وهم الفصول الأكثر توقعا لسقوط الأمطار فضلا عن التأكد من صلاحية الطرق ووجدت بعض الملاحظات، وتم عمل إزالة فورية لبعض العوائق ومنها ما يحتاج إلى إجراءات ستتم عن طريق هيئة الطرق لرفع درجة جودة الطرق.