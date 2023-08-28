إغراق آخر مُعدّة في قاع البحر الأحمر استعدادا لتدشين المتحف المائي

أعلنت محافظة البحر الأحمر الانتهاء من إغراق آخر قطعة من المعدات تحت الماء، بالاشتراك مع محميات البحر الأحمر، والتنسيق مع إحدى جمعيات حماية البيئة بالغردقة، لتكتمل عملية إغراق 15 معدة ومركبة قديمة في 3 مواقع غوص جديدة بشواطئ الغردقة، بهدف جذب المزيد من السائحين وخلق فرص استثمار سياحي وتشجيع سياحة الغوص.

أول متحف في قاع البحر الأحمر

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، انتهاء الأجهزة المختصة من عملية إغراق المعدات القديمة، وإنشاء أول متحف في قاع البحر الأحمر بهدف خلق مناطق غوص جديدة، وتشجيع الاستثمار في سياحة الغوص، لافتا أن استحداث مناطق غوص صناعية هو أحد الأدوات التي يستخدمها العالم لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية.

مناطق غوص صناعية

وأشار «حنفي» إلى أن مياه البحر الأحمر تضم عددا من مواقع الغوص الفريدة، وكل موقع غوص له طاقة استيعابية محددة، ومناطق الغوص الصناعية التي يتم استحداثها تجذب محبي رياضة الغوص، وتشهد إقبالا كبيرا من السائحين من هواة سياحة الغوص.

وقال الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة شهدت حدثا فريدا من نوعه، هو إنشاء أول متحف تحت الماء في مياه البحر الأحمر، ويضم 15 قطعة من المعدات والمركبات في 3 مواقع غوص، بهدف خلق فرص استثمار سياحي وتشجيع سياحة الغوص، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والمحميات بالبحر الأحمر ووزارة البيئة.