عاجل.. فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، غدا، وذلك للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

يذكر أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الخميس 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين 28/8/2023.

وتقدم طلاب المرحلتين «الأولى والثانية» برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.