كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023.. ورابط الاستعلام

تعلن وزارة التعليم العالي، خلال الـ72 ساعة المقبلة، نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وذلك بعدما انتهت مرحلة التقديم الإلكتروني أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية، للشعبتين «علمي وأدبي»,

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عقب انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمال فرز

وأوضحت الوزارة أن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، ستعلن عقب انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمال فرز الرغبات للطلاب والتحويلات، طبقًا للقواعد والنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأشارت إلى ضرورة استيفاء الطالب شروط الكلية المراد التحويل إليها، ومنها اجتياز اختبار القدرات ويجرى التفضيل بين الطلاب وفق المجموع.

خطوات معرفة نتيجة تقليل الإغتراب 2023

ويمكن معرفة نتيجة تقليل الإغتراب 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المرفق هنا .

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- الضغط على نتيجة تقليل الاغتراب2023.

- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- يدخل الطالب الرقم السري الخاص به.

- تظهر للطالب الكلية التي جرى ترشيحه إليها، وذلك فور إعلان النتيجة.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن الوزارة سترسل الكشوف النهائية عقب إعلان النتيجة خلال أسبوع.