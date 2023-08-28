مع غلق باب التحويل.. كيف تعرف نتيجة تقليل الاغتراب؟

ساعات معدودة ويتم غلق باب التحويل بين الكليات والمعروف بتقليل الاغتراب، والذي يسمح بتحويل الطلاب الذين سجَّلوا في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، من كليات بعيدة عن محل إقامتهم، إلى كليات قريبة من الحيز السكني، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور.

ووفقا لما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في وقت سابق، فإن اليوم الاثنين آخر يوم لفتح باب تقليل الاغتراب، والذي استمر لمدة خمسة أيام منذ الخميس الماضى.

انتهاء أعمال مرحلة تقليل الاغتراب مساء اليوم

وتنتهي أعمال مرحلة تقليل الاغتراب في السابعة مساء اليوم، على أن يتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل.

وتوضح «الوطن»، في التقرير التالي، خطوات معرفة نتيجة تقليل الاغتراب.

خطوات معرفة نتيجة تقليل الاغتراب

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا .

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

-إختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب الكلية التى تم ترشيحه إليها وذلك فور إعلان النتيجة .

فيما أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، شروط نجاح عملية تقليل الاغتراب،والتى جاءت كالتالى:

شروط نجاح عملية تقليل الاغتراب

- حصول الطالبع على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

-إستيفاء قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

-عملية التحويل تتم لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ورقى.

-%10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.