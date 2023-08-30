عميد «الفنون المسرحية» تنصح بتقليل تدريب الأطفال على القصص ذات المسؤولية

قالت الدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، إن كل القصص التي يوجد بداخلها شكل من أشكال اللعب والمسؤولية، يجب تقليل تدريب الأطفال عليها، قائلة: «لابد من اختيار قصص وخطوط مبسطة للغاية، لوصول الفهم بدرجة سهلة للطفل بخط واضح».

يجب على الأم كثرة الحديث والحكي للطفل

أضافت «حسن» عبر قناة الناس: أنه «لا بد على الأم من كثرة الحديث والحكي للطفل، عن الحواديت التي تساعده على السؤولية، وزرع المفردات الحياتية البسيطة بداخله، من خلال القصص الخاصة بالأطفال بشكل غير مباشر، لأنه في النهاية الطفل سيظل مع اللعبة، وبتتخزن في عقله وعلى مراحل نموه، بيبدأ يفتكر اللي سمعه في الفترة الماضية».

تمثيل القصص الواقعة للطفل

وتابعت: «أن الأم وقت بداية سرد القصة، لابد من زرع لها تفاصيل لكيفية تقديم معلومة ومناقشة للطفل، ومن وقت لآخر، تعمل الأم على تمثيل القصص الواقعة لطفلها، لاستيعاب الخطأ من الصواب».