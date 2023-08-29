بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنيا 10 سبتمبر

أعلنت جامعة المنيا عن بدء أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد الذين جرى ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الدراسي 2023/2024 اعتباراً من 10 سبتمبر المقبل، تستمر حتى الأول من أكتوبر لجميع الكليات، ويخصص الثاني من أكتوبر لتخلفات جميع الكليات.

اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.

رحب رئيس جامعة المنيا بأعضاء المجلس والعمداء الجدد متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، مستعرضاً خطة الجامعة واستعداداتها لبدء العام الجامعي الجديد، واستقبال طلابها، ومتابعة أعمال صيانة المدرجات والمعامل، ومراجعة السلامة الإنشائية للمباني، ورفع كفاءة المدن الجامعية؛ استعداداً لبدء أعمال التسكين للطلاب، موجهاً ضرورة سرعة إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية بالكليات في موعد أقصاه منتصف سبتمبر المقبل، حرصاً على انتظام العملية التعليمية.

العمل بنظام الساعات المعتمدة بعدد من الكليات

وأكد «فرحات»، تعزيز الجهود بالكليات لتحديث لوائحها عن طريق التحول من النظم التعليمية القديمة، للعمل بنظام الساعات المعتمدة لأكبر عدد من الكليات خلال العام الدراسي الحالي والمقبل طباقاً لمنظومة معايير الجودة، واللوائح الاسترشادية للمجلس الأعلى للجامعات، بما يساهم في جذب الطلاب الوافدين، وتأهيل الطلاب لمواكبة سوق العمل المستقبلي، وربط الطالب بالجامعة، وتخفيض سنوات الدراسة.